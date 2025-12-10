Brasileiros conquistam destaque no cenário cinematográfico internacional

O Brasil está mais perto de figurar na cerimônia do Oscar 2026, e não apenas com o filme O Agente Secreto. Adolpho Veloso, diretor de fotografia brasileiro de Sonhos de Trem, também é cotado para concorrer à premiação por seu trabalho no longa.



