Brasileiros conquistam destaque no cenário cinematográfico internacional

Indicações e premiações em grandes festivais reforçam qualidade das produções

News das 10|Do R7

O Brasil está mais perto de figurar na cerimônia do Oscar 2026, e não apenas com o filme O Agente Secreto. Adolpho Veloso, diretor de fotografia brasileiro de Sonhos de Trem, também é cotado para concorrer à premiação por seu trabalho no longa.

