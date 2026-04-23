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Evento reúne itens icônicos de gigantes do rock n' roll

Entre os destaques estão guitarra do Slash e pôster autografado por John Lennon

News das 10|Do R7

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Um leilão com mais de 400 itens históricos de astros do rock n'roll promete atrair fãs de todo o mundo.

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