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Obra de Warhol com Brigitte Bardot vai a leilão em NY

Série com oito versões coloridas foi encomendada há mais de 50 anos

News das 10|Do R7

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Um retrato da atriz Brigitte Bardot, pintado por Andy Warhol em 1974, será leiloado em Nova York.

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