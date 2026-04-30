Exposição tem cães robôs com rostos de figuras conhecidas

Uma exposição inusitada em Berlim está chamando a atenção do público ao exibir cães-robôs hiper-realistas com rostos de figuras conhecidas, como Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Pablo Picasso.



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