'Jackass 5' finalmente lança trailer aguardado pelos fãs

Novo e último filme da franquia de sucesso, Jackass 5 lançou um trailer. Segundo a sinopse, Johnny Knoxville e sua turma voltam aos cinemas para uma despedida cheia de caos e humor.





US$ 400 milhões. Jackass 5 tem estreia marcada para o dia 26 de junho nos A nova produção celebra a amizade e as loucuras que marcaram o grupo ao longo de 25 anos de carreira. Ao todo, os filmes já arrecadaram mais detem estreia marcada para o dia 26 de junho nos Estados Unidos , ainda sem confirmação para chegar no Brasil.