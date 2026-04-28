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'Jackass 5' finalmente lança trailer aguardado pelos fãs

Johnny Knoxville volta para as telonas no último filme da franquia de sucesso

News das 10|Do R7

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Novo e último filme da franquia de sucesso, Jackass 5 lançou um trailer. Segundo a sinopse, Johnny Knoxville e sua turma voltam aos cinemas para uma despedida cheia de caos e humor. 


A nova produção celebra a amizade e as loucuras que marcaram o grupo ao longo de 25 anos de carreira. Ao todo, os filmes já arrecadaram mais de US$ 400 milhões. Jackass 5 tem estreia marcada para o dia 26 de junho nos Estados Unidos, ainda sem confirmação para chegar no Brasil.

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