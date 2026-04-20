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Procedimento menos invasivo usa frio extremo para tratar tumores específicos

Estudo americano testa método para tratar câncer de mama com menos invasão

News das 10|Do R7

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Uma técnica inovadora está ganhando espaço no tratamento do câncer de mama ao utilizar o frio extremo para destruir tumores.

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