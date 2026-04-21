Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Atleta chinês completa feito histórico

Maratonista teve sua façanha homologada pelo Guinness World Records

News das 10|Do R7

  • Google News

Um ultramaratonista chinês alcançou um feito impressionante ao correr 100 quilômetros diariamente durante 100 dias consecutivos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • corridas-de-rua
  • china
  • esportes
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.