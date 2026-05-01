Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Comédia romântica com Monica Barbaro ganha trailer

'Só Por Uma Noite' tem data de estreia marcada para o mês de agosto nos cinemas brasileiros

News das 10|Do R7

  • Google News

A nova comédia romântica 'Só Por Uma Noite' — título nacional de One Night Only —, com Monica Barbaro e Calum Turner, finalmente ganhou seu primeiro trailer.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • hollywood
  • cinema
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.