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'Cabo do Medo' ganha primeiro trailer oficial

Nova adaptação de Martin Scorsese e Steven Spielberg estreia em julho

News das 10|Do R7

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O novo teaser da aguardada minissérie Cabo do Medo foi divulgado nesta terça-feira (31). A produção é uma adaptação do clássico cinematográfico para a televisão.

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