Casa de leilões de Nova York anuncia itens de celebridades e personagens famosos do cinema
Camisa de Kobe Bryant e traje de Superman usado por Christopher Reeve poderão ser arrematadas
Uma casa de leilões de Nova York colocou à venda um dos trajes originais usados por Christopher Reeve no filme Superman, clássico do cinema das décadas de 1970 e 180.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Complexo turístico de alta altitude tem ponte trocada
Passarela de 1954 foi substituída por versão que suporta ventos fortes de 250 km/h
Filme estrelado por Wagner Moura recebe três indicações ao Globo de Ouro
Longa concorre com melhor filme de drama, melhor ator, e filme de língua não-inglesa
Abu Dhabi abre museu que demorou 15 anos para ficar pronto
Seis galerias permanentes ajudam a contar a história dos Emirados Árabes Unidos
Abertura de evento conta com xadrez embaixo d’água
Participantes só jogavam quando mergulhavam e prendiam a respiração na piscina
Fóssil de dinossauro de 66 milhões de anos vai a leilão
Mesma exposição também leva moto do 'Batman' e câmera de gravação de 'Star Wars'
Madame Tussauds inaugura nova escultura em homenagem a Lady Gaga
Famoso museu homenageia cantora, que segue em alta aos 39 anos
Um dos vulcões mais ativos do mundo volta a entrar em erupção
Kilauea está localizado no Havaí e registrou atividade pela 37ª vez no ano
Robô-cachorro cria mapas 3D para monitorar florestas
Tecnologia percorre terrenos para checar o crescimento e situação das árvores
Ranking mostra São Paulo como melhor vida noturna do mundo
Capital paulista ficou na frente de Madri, na Espanha, e Pequim, na China.
Mostra reúne versões icônicas do biscoito de gengibre
Competição em Estocolmo exibe 151 criações inspiradas em filmes e monumentos
Bebida é feita em garrafa de 12 milímetros
Miniatura possui 50 microlitros e promove consumo responsável da cerveja
Ronaldo Caiado participa de audiência na Câmara
Encontro discutiu mudanças federativas proposta pela PEC da Segurança Pública
Cantor escocês anuncia apresentação no Brasil
Lewis Capaldi se apresenta na Qualistage no dia 18 de março do ano que vem
Pesquisa indica outro local de chegada dos portugueses em terras brasileiras
Cabral não chegou ao Brasil por Porto Seguro? Novo estudo mostra que não