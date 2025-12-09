Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Casa de leilões de Nova York anuncia itens de celebridades e personagens famosos do cinema

Camisa de Kobe Bryant e traje de Superman usado por Christopher Reeve poderão ser arrematadas

News das 10|Do R7

  • Google News

Uma casa de leilões de Nova York colocou à venda um dos trajes originais usados por Christopher Reeve no filme Superman, clássico do cinema das décadas de 1970 e 180.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • cinema
  • moda
  • super-herois
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.