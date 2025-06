Conheça o Festival do Barco-Dragão, evento em memória de poeta chinês que morreu em rio de Hong Kong

Um rio de Hong Kong ganhou vida com botes enfeitados durante o Festival do Barco-Dragão , celebrado entre sábado (31) e segunda-feira (2). A edição deste ano reuniu 46 equipes na tradicional corrida, divididas em 12 categorias diferentes.



Além da competição aquática, outro costume marcante do evento é o consumo dos bolinhos de arroz cozidos no vapor, um símbolo da festividade. O evento é realizado em homenagem ao poeta chinês Qu Yuan, do antigo Estado de Chu, que morreu no rio Miluo séculos atrás.