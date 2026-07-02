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'Coração Partido' ganha trailer nacional

Filme tem previsão de estreia para o dia 6 de agosto nos cinemas brasileiros

News das 10|Do R7

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Foi divulgado o trailer nacional do romance Coração Partido. Baseado no best-seller de Anna Jane, o filme chega aos cinemas brasileiros em 6 de agosto.

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