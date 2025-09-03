De 50 Cent a Noah Centineo: foto revela elenco do novo filme live-action de 'Street Fighter'; veja

Kitao Sakurai, diretor do novo filme live-action de Street Fighter , postou uma foto com o elenco reunido e deixou os fãs mais ansiosos para a estreia em 2026. Entre as celebridades estão nomes como o rapper 50 Cent , que dará vida ao boxeador americano Balrog, e Noah Centineo como Ken. O longa carrega a mesma produção de sucessos como Duna e Godzilla.