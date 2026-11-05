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Eleitor espacial participa das eleições americanas a bordo da ISS

Astronautas exerceram direito ao voto direto do espaço

News das 10|Do R7

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Astronautas americanos a bordo da ISS (Estação Espacial Internacional) participaram das recentes eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.

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