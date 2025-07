Entre idas e vindas: Ozzy Osbourne se despede dos palcos, enquanto Oasis retorna após 16 anos

Em clima de nostalgia, Ozzy Osbourne se prepara para se despedir oficialmente dos palcos em Birmingham, sua cidade natal, ao lado de integrantes originais do Black Sabbath e outros nomes do heavy metal , no sábado (5). O show histórico é beneficente, com fundos destinados a um hospital infantil e tratamento de Parkinson.



Na cidade, murais celebram o legado da banda e uma exposição mostra a trajetória do garoto comum da região que se tornou uma lenda do rock. Em 2003, o cantor foi diagnosticado com Parkinson e, em 2019, ele lesionou a coluna ao sofrer uma queda.



Paralelamente, o universo da música segue agitado para o retorno da banda Oasis depois de 16 anos, que também acontece no próximo fim de semana. Este é um marco de reencontro para os irmãos Gallagher que, em 2009, juraram nunca mais tocar juntos.



A turnê Oasis Live Tour inicia em Cardiff, no País de Gales, antes de passar por Inglaterra, América do Norte, Ásia, América do Sul e Austrália. No Brasil, o grupo deve se apresentar no estádio Morumbis, em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro.