Espetáculo raro! Aurora vermelha e chuva de meteoros iluminam céu entre China e Rússia

Um fenômeno astronômico raro reuniu uma aurora boreal avermelhada e uma chuva de meteoros na fronteira entre China e Rússia . Além do espetáculo no céu, a superfície calma do rio refletiu as luzes, rastros e brilhos das estrelas, criando uma espécie de espelho natural. As duas últimas vezes que o fenômeno aconteceu foram em outubro de 2024 e janeiro do ano passado.



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