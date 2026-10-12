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Espetáculo raro! Aurora vermelha e chuva de meteoros iluminam céu entre China e Rússia

Duas últimas vezes que o fenômeno aconteceu foram em outubro de 2024 e janeiro do ano passado

News das 10|Do R7

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Um fenômeno astronômico raro reuniu uma aurora boreal avermelhada e uma chuva de meteoros na fronteira entre China e Rússia. Além do espetáculo no céu, a superfície calma do rio refletiu as luzes, rastros e brilhos das estrelas, criando uma espécie de espelho natural. As duas últimas vezes que o fenômeno aconteceu foram em outubro de 2024 e janeiro do ano passado.

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