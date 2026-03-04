Logo R7.com
Evento marca fim das celebrações do Ano-Novo Lunar

Centenas de pessoas se reuniram para soltar as tradicionais lanternas em Taiwan

News das 10|Do R7

O festival de lanternas marcou o encerramento do Ano-Novo Lunar em Taiwan.

  • Festival
  • china
  • news-das-10

