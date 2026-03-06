Logo R7.com
Evento reúne quatro cantoras de peso na capital paulista

Evento gratuito terá a dupla Tasha & Tracie, Duda Beat, Day Limns e Budah

News das 10|Do R7

O Festival ShowRocks! chega ao Brasil pela primeira vez neste domingo (8). O evento terá entrada gratuita e será realizado em São Paulo, das 14h às 22h.

