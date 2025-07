Expectativa alta: ingressos para ‘The Odyssey’ se esgotam em minutos com um ano de antecedência

Nem estreou, mas já é um sucesso. A pré-venda do filme The Odyssey (A Odisseia, em português), que só chega aos cinemas no próximo ano, esgotou em minutos em algumas localidades de Nova York para exibições em salas IMAX no formato 70mm. Dirigido por Christopher Nolan , a adaptação do poema clássico de Homero estreia no Brasil em 16 de julho de 2026.