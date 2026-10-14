Logo R7.com
RecordPlus

Fenômeno climático prolonga temporada de neve e esqui no Chile

Montanhas próximas à capital, Santiago, ainda estão cobertas de branco

News das 10|Do R7

  • Google News

O fenômeno El Niño está prolongando a temporada de esqui no Chile e levando neve a níveis incomuns para essa época do ano.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Chile
  • El Niño
  • Turismo
  • mudancas-climaticas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.