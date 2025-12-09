Filme estrelado por Wagner Moura recebe três indicações ao Globo de Ouro

O filme O Agente Secreto, protagonizado por Wagner Moura, recebeu três indicações ao Globo de Ouro. As categorias incluem Melhor Filme de Drama, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator de Drama.



