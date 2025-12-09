Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Filme estrelado por Wagner Moura recebe três indicações ao Globo de Ouro

Longa concorre com melhor filme de drama, melhor ator, e filme de língua não-inglesa

News das 10|Do R7

  • Google News

O filme O Agente Secreto, protagonizado por Wagner Moura, recebeu três indicações ao Globo de Ouro. As categorias incluem Melhor Filme de Drama, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator de Drama.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • o-agente-secreto
  • Cinema brasileiro
  • Globo de Ouro
  • Wagner Moura

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.