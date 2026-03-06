Logo R7.com
Flagrante raro na Antártida surpreende turistas

Dezenas de pinguins caem no mar após bloco de gelo virar de cabeça para baixo

News das 10|Do R7

  • Google News

Pinguins da espécie gentoo foram surpreendidos pela virada de um iceberg na Antártida.

  • Antártida
  • animais
  • inverno
  • mudancas-climaticas

