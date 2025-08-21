Gamescom reúne mais de 1.500 expositores em edição histórica na Alemanha

Entre anúncios de grandes lançamentos, cosplayers e filas que parecem não ter fim, Colônia, na Alemanha , foi tomada pela energia de quem ama videogames durante a Gamescom 2025 . A edição deste ano, iniciada na última quarta-feira (20), já bateu recorde com mais de 1.500 expositores de 72 países.



Além de testar títulos aguardados, os visitantes podem acompanhar shows, campeonatos de e-sports e conhecer criadores de jogos. Um dos grandes destaques é o novo console portátil da Nintendo, o Switch 2, que já ultrapassou 6 milhões de unidades vendidas em apenas sete semanas.