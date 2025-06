J-Hope encerra turnê solo com presença surpresa de Jin e Jungkook, do BTS

O último show da turnê solo do rapper J-Hope , intitulada Hope on the Stage, na Coreia do Sul , foi marcado por muita emoção pela presença surpresa de Jin e Jungkook, do BTS . Esta é a primeira vez que os integrantes da ‘boy band’ de k-pop dividem o palco desde que começaram a cumprir o serviço militar obrigatório , em 2022.



Durante a apresentação, o cantor também lançou a performance de um novo single e alimentou a esperança dos fãs de um retorno dos sete artistas do grupo em breve.