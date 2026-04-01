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Ju Colombo fala sobre bastidores do filme 'Narciso'

Atriz fala sobre as similaridades entre a história de vida dela e a trajetória da personagem

News das 10|Do R7

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No elenco de 'Narciso' estão Ju Colombo e outros atores renomados. Veja!

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