Lançamento de clipes inéditos para canções antigas se tornam tendência na indústria musical
Estratégia é investir em hits consolidados para atrais novos públicos
A gravação de videoclipes inéditos para músicas antigas tem se tornado tendência cada vez mais crescente na indústria musical. A estratégia é investir em hits já consolidados e com bom desempenho nas plataformas digitais.
Free Bird, da banda Lynyrd Skynyrd, No Woman No Cry, de Bob Marley, e Fever, de Peggy Lee, são algumas das canções que ganharam uma readaptação moderna para o audiovisual, unindo nostalgia, tecnologia e internet.
Com o acesso a dados de algoritmos, a indústria percebeu que muitas músicas lançadas anos atrás estão voltando a fazer sucesso nas redes sociais. Isso permite atrair novos ouvintes e agradar fãs que já apreciavam essas composições.
Protagonizado pela atriz Saoirse Ronan, o clipe de Psycho Killer, do Talking Heads, é exemplo disso. O resultado conquistou milhões de visualizações e um aumento significativo nos streamings do grupo — que encerrou suas atividades na década de 1990.
Influenciadores digitais têm desempenhado um papel importante nessa tendência, resgatando essas músicas nas redes sociais. É o que aconteceu com Night Shift, de Lucy Dacus, que ganhou versão em vídeo em comemoração ao aniversário de cinco anos do álbum após a gravadora constatar, graças ao desempenho nas plataformas de áudio, que a faixa era uma das favoritas dos fãs.
