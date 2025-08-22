Lançamento de clipes inéditos para canções antigas se tornam tendência na indústria musical

A gravação de videoclipes inéditos para músicas antigas tem se tornado tendência cada vez mais crescente na indústria musical. A estratégia é investir em hits já consolidados e com bom desempenho nas plataformas digitais .



Free Bird, da banda Lynyrd Skynyrd , No Woman No Cry, de Bob Marley , e Fever, de Peggy Lee, são algumas das canções que ganharam uma readaptação moderna para o audiovisual, unindo nostalgia, tecnologia e internet.



Com o acesso a dados de algoritmos, a indústria percebeu que muitas músicas lançadas anos atrás estão voltando a fazer sucesso nas redes sociais. Isso permite atrair novos ouvintes e agradar fãs que já apreciavam essas composições.



Protagonizado pela atriz Saoirse Ronan , o clipe de Psycho Killer, do Talking Heads , é exemplo disso. O resultado conquistou milhões de visualizações e um aumento significativo nos streamings do grupo — que encerrou suas atividades na década de 1990.



Influenciadores digitais têm desempenhado um papel importante nessa tendência, resgatando essas músicas nas redes sociais. É o que aconteceu com Night Shift, de Lucy Dacus, que ganhou versão em vídeo em comemoração ao aniversário de cinco anos do álbum após a gravadora constatar, graças ao desempenho nas plataformas de áudio, que a faixa era uma das favoritas dos fãs.