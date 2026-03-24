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Longa de ficção científica se torna um dos maiores sucessos do gênero

Produção estrelada por Ryan Gosling arrecadou US$ 80 milhões na semana de estreia nos cinemas americanos

News das 10|Do R7

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O filme Devoradores de Estrelas, protagonizado por Ryan Gosling, arrecadou mais de US$ 80 milhões em seu primeiro final de semana em cartaz nos Estados Unidos.

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