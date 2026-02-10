Logo R7.com
Longa japonês figura entre os indicados a premiação cinematográfica

O filme 'Kokuho: O Preço da Perfeição' ganhou um novo trailer e data de estreia no Brasil

News das 10|Do R7

  • Google News

O filme japonês "Kokohô, O Preço da Perfeição" lançou um novo trailer e confirmou sua estreia nos cinemas do Brasil para o dia 5 de março. Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

