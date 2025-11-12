Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

'Mulheres do Comando': reality sobre empreendedorismo feminino estreia dia 24 na RECORD NEWS

Apresentadora Fabi Saad comanda a atração, que vai acompanhar três empreendedoras

News das 10|Do R7

  • Google News

O novo reality show Mulheres do Comando chega à RECORD NEWS em 24 de novembro. Apresentado por Fabi Saad, o programa acompanhará três empreendedoras em uma jornada de desenvolvimento pessoal e profissional, porém penas uma delas receberá um prêmio em dinheiro e uma mentoria personalizada.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • mercado-de-trabalho
  • news-das-10
  • Empreendedorismo

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.