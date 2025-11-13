'Mulheres no Comando': Smaylee Victoria fala sobre trajetória em reality da RECORD NEWS

O reality Mulheres no Comando estreia dia 24 de novembro na RECORD NEWS , com apresentação da Fabi Saad. Em entrevista ao News das 10 desta quarta-feira (12), Smaylee Victoria contou um pouco de sua trajetória até o programa.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!