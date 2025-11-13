Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

'Mulheres no Comando': Smaylee Victoria fala sobre trajetória em reality da RECORD NEWS

Smaylee administra uma loja de pijamas e participa do programa que estreia dia 24 de novembro

News das 10|Do R7

  • Google News

O reality Mulheres no Comando estreia dia 24 de novembro na RECORD NEWS, com apresentação da Fabi Saad. Em entrevista ao News das 10 desta quarta-feira (12), Smaylee Victoria contou um pouco de sua trajetória até o programa.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • fabi-saad
  • news-das-10
  • mercado-de-trabalho
  • empreendedorismo

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.