'Mulheres no Comando': Smaylee Victoria fala sobre trajetória em reality da RECORD NEWS
Smaylee administra uma loja de pijamas e participa do programa que estreia dia 24 de novembro
O reality Mulheres no Comando estreia dia 24 de novembro na RECORD NEWS, com apresentação da Fabi Saad. Em entrevista ao News das 10 desta quarta-feira (12), Smaylee Victoria contou um pouco de sua trajetória até o programa.
