Museu holandês confirma autoria de Rembrandt em obra
Antes de ter autor identificado, quadro ficou fora de circulação desde 1961
Uma obra legítima de Rembrandt foi oficialmente identificada na Holanda.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Novo tabuleiro de xadrez é capaz de dar choques
Caso o participante não seja bom no jogo, ou erra uma casa, ele é 'punido'
Homem começa viagem de carro até a Copa do Mundo
Torcedor gremista irá percorrer mais de 14 mil quilômetros e deve chegar a Miami em maio
Aumento da temperatura do mar pode reduzir em 20% o total de peixes
Problemática das águas gera consequências diferentes dependendo da espécie
Crocodilo é resgatado em área urbana na Austrália
Pequeno réptil surpreende moradores em parque urbano de Newcastle
Orquestra acolhe pacientes psiquiátricos na França
Projeto usa ensaios musicais como terapia para aliviar sofrimentos mentais
Pesquisador brasileiro desenvolve chocolate sem gordura
Trabalho foi selecionado para programa internacional da Unesco
Esqueleto raro e famoso de 'tricerátops' vai a leilão
Fóssil de 66 milhões de anos faz parte de museu há três décadas
Astros caninos do cinema atual são premiados em evento
Estrelas de quatro patas passeiam cheias de poses e fantasias durante cerimônia
Filme 'É Tempo de Amoras' está em cartaz nos cinemas
Dirigido por Anahí Borges, longa também conta com Antônio Pitanga e Zezé Motta
Padarias disputam prêmio da melhor baguete de Paris
Competição anual dá R$ 24 mil ao vencedor e direito de fornecimento ao presidente
Artista cria esculturas com peças achadas no ferro-velho
Inspiração principal é o personagem Optimus Prime, do filme 'Transformers'
Animal fica com aparelho de visitante de zoológico na China
Animal se interessou pelo novo 'brinquedo' e ficou com o aparelho por cerca de 20 minutos
Ilhas Canárias receberão duas orcas da França
Objetivo é promover maior qualidade de vida aos animais após fechamento de parque
Felinos fazem sucesso com vídeos nas redes sociais
Ao todo, são mais de 10 milhões de visualizações; animais vivem no Canadá