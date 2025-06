Museu Van Gogh exibe quadros de artista africano pela primeira vez na história

Pela primeira vez em sua história, o Museu Van Gogh , em Amsterdam, abriu espaço para uma exposição individual de um artista africano . O nigeriano John Madu inaugurou em 30 de maio a mostra Paint Your Path (Pinte Seu Caminho, em português).



A exposição reúne dez obras inéditas de Madu , produzidas especialmente para o projeto, em diálogo direto com sete quadros de Vincent Van Gogh. O resultado é uma ponte entre o passado e o presente, em um estilo que mescla elementos contemporâneos, como cadeiras de plástico, passaporte nigeriano e livros de gravuras japonesas, com a estética marcante do pintor holandês .



A iniciativa só foi possível graças ao coletivo Quebradores de Imagem, formado por jovens que atuam para tornar o museu mais diverso e acessível.