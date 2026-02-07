Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Novo filme de Karim Aïnouz tem cena inédita divulgada

Longa 'Rosebush Pruning' foi um dos selecionados para o Festival de Berlim de 2026

News das 10|Do R7

  • Google News

Filme é estrelado por nomes conhecidos como a atriz americana Elle Fanning. Obra traz sátira e críticas às estruturas familiares tradicionais. Cineasta cearense retorna 12 anos após Praia do Futuro, com Wagner Moura

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Festival
  • cinema
  • cinema-brasileiro

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.