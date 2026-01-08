Logo R7.com
'O Agente Secreto' aumenta exibições no Brasil

Sucesso do filme continua mesmo após dois meses do lançamento no Brasil

News das 10|Do R7

Em cartaz há dois meses, o sucesso do filme 'O Agente Secreto' fez com que mais de cem novas salas em cinemas brasileiros fossem abertas a partir desta quinta-feira (8).

