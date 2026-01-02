Logo R7.com
'O Agente Secreto': Wagner Moura ganha como melhor ator em prêmio chileno

Tânia Maria também foi contemplada como atriz coadjuvante pela CCS

News das 10|Do R7

O filme brasileiro O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi destaque na premiação do Círculo de Críticos de Santiago. Protagonista do filme, Wagner Moura foi eleito como melhor ator.

