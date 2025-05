Pandas filhotes são flagrados interagindo com brinquedos em centro de pesquisa na China

Dois filhotes de panda foram registrados interagindo com brinquedos no Centro de Conservação e Pesquisa de Pandas-Gigantes na China. Can Can e Shi Dou, nascidos ano passado, participam do Programa de Enriquecimento Ambiental da Base, que busca aumentar a variedade comportamental dos pandas e promover seus instintos naturais. Essa iniciativa também contribui para o bem-estar físico e mental dos animais . Atualmente, o local abriga 13 filhotes.