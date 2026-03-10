Logo R7.com
'Pecadores' e 'Uma Batalha Após a Outra' vencem prêmios

Premiação também coroou a série 'The Pitt' em três categorias

News das 10|Do R7

O prêmio do sindicato dos roteiristas de Hollywood premiou 'Pecadores' e 'Uma Batalha Após a Outra' no WGA Awards.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

