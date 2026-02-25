Praticantes de 'yukigassen' sonham com Olimpíadas de Inverno

O esporte japonês 'yukigassen' é uma modalidade em que equipes se enfrentam utilizando bolas de neve. Criado há 37 anos no Japão, o jogo tem regras específicas e já se expandiu para 13 países ao redor do mundo.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!