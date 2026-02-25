Praticantes de 'yukigassen' sonham com Olimpíadas de Inverno
Esporte inusitado criado no Japão é praticado em 13 países
O esporte japonês 'yukigassen' é uma modalidade em que equipes se enfrentam utilizando bolas de neve. Criado há 37 anos no Japão, o jogo tem regras específicas e já se expandiu para 13 países ao redor do mundo.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Espetáculo com atriz Ana Lúcia Torre está em cartaz em São Paulo
'Olhos nos Olhos' fica em exibição até 29 de março e depois vai para Salvador
Tema do Met Gala deste ano é divulgado
Evento reúne nomes do setor do entretenimento, nos Estados Unidos
IA começa a substituir tradutores e gera polêmica
Editora traduz livros usando ferramenta e profissionais afetados pedem justiça
Tokito Oda chega ao topo do tênis em cadeira de rodas
Japonês de 19 anos conquista grandes campeonatos após vencer um câncer
Policial interrompe o trânsito para salvar gatinho em rodovia movimentada
Todas as faixas da via foram bloqueadas para garantir a segurança do animal durante o resgate
Iniciativa transforma estrutura capilar em mantas para limpar canais de Xochimilco
Cabelo humano ajuda a limpar cartão-postal do México
'Microempreendedor': homem vende mini comida após viralizar nas redes sociais
Sucesso na internet atrai crianças e curiosos nas ruas da Indonésia
Astronautas fazem cultivo de alimentos saudáveis no espaço
Objetivo é melhorar a dieta dos astronautas com a produção de tomates
Norte da Itália usa toneladas de laranjas em tradição do século 13
Na cidade de Ivrea, participantes atacam frutas uns nos outros
Turista grava momento em que golfinho realiza 'caminhada com a cauda'
Registro foi feito nos Estados Unidos; comportamento não é exclusivo da espécie golfinho-liso-do-norte
'O Mandaloriano e Grogu' ganha filme nos cinemas em maio
Trailer revela participação de Martin Scorsese no universo 'Star Wars'
Ator Danny DeVito se despede nos bastidores das gravações de 'Jumanji 3'
Dwayne Johnson revelou detalhe que conecta filme ao clássico de 1995
Tecnologia revoluciona a segurança no combate ao fogo
Máquina encara fogo, fumaça tóxica e sobe escada para ajudar a população
Esporte coreano tenta sobreviver em meio à crise
'Ssireum' perdeu popularidade e atletas nas últimas décadas