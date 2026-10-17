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Produção do time do São Paulo em anime ganha trailer

Longa-metragem estreia no YouTube no dia 23 de outubro

News das 10|Do R7

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"O Jogo da Minha Vida", o documentário que vai mostrar a perspectiva do ídolo Raí no mundial de clubes do São Paulo, em 92 ganha trailer.

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