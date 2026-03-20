‘Selfie de drones’ em comunidades gera empregos para moradores

Os passeios turísticos nas favelas do Rio de Janeiro ajudam a criar empregos. Vídeos na Rocinha, a maior comunidade da capital fluminense, viralizam nas redes sociais. Entretanto, a atividade sofre críticas por acusarem a romantização da pobreza e criminalidade nas comunidades.



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