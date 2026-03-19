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Suspense de guerra terá vencedor do Oscar como protagonista

Brendan Fraser será protagonista do filme 'Pressão'

News das 10|Do R7

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O ator Brendan Fraser, vencedor do Oscar em 2023, protagoniza o novo filme "Pressão", da Universal Pictures. Baseado em eventos reais, a trama se concentra nas 72 horas que antecederam o histórico Dia D durante a Segunda Guerra Mundial.

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