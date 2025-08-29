Talento natural? Bebê impressiona ao acertar todos os arremessos em cesta de basquete infantil

Um bebê de 1 ano e 8 meses vem conquistando as redes sociais por seu talento no basquete . No vídeo, é possível ver o pequeno craque jogando uma bola atrás da outra em direção à cesta infantil, sem errar uma única vez. Segundo o pai do menino, ele é apaixonado pelo esporte e quer fazer arremessos o tempo todo.



A precisão do jogador mirim impressionou a todos e serviu de inspiração para que a família compartilhasse a habilidade da criança na internet. O sucesso foi instantâneo e o registro já conta com mais de 4 milhões de visualizações.