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Warwick Davis recebe homenagem por atuações

Reconhecimento destaca longa carreira e ações sociais do ator de 'Harry Potter'

News das 10|Do R7

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O ator britânico Warwick Davis foi agraciado com a Ordem do Império Britânico em uma cerimônia realizada no Castelo de Windsor.

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