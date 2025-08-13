Autoescola é obrigatória só no Brasil? Veja o que outros países exigem para que alguém possa dirigir
Brasil estuda eliminar curso obrigatório para ampliar acesso, seguindo experiências de outras nações
O Brasil pode entrar para uma lista de países que não exigem aulas práticas na
autoescola a fim de garantir a carteira de motorista; outras nações, com a flexibilidade já ativa, seguem a opção segundo suas regras regionais.
A Argentina não exige aulas práticas, mas todos os requerentes precisam de um curso teórico, e o mesmo serve para a Suécia. No país escandivavo, porém, é determinado que qualquer pessoa possa se tornar instrutor, desde que tanto o futuro motorista quanto o orientador tenham o diploma de ensinamentos disponibilizado pelo governo.
Já no Japão é possível se fazer uma prova teórica e outra prática com a inexistência de aulas no currículo, mas, segundo relatos, o exame escrito é tão complexo e difícil que os aspirantes ao volante preferem participar das aulas.
Por aqui, a retirada da obrigatoriedade da autoescola é avaliada pelo governo para tornar o documento mais acessível financeiramente à população.
