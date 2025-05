Avião que estava com problemas no trem de pouso aterrissa em Jundiaí, na Grande São Paulo

Um avião de pequeno porte que estava com problemas no trem de pouso conseguiu aterrissar no aeroporto em Jundiaí, na Grande São Paulo, nesta sexta-feira (29). De acordo com informações, o piloto ficou rodeando o Aeroporto Campo de Marte , na zona norte paulistana, para gastar combustível e ficar mais leve para conseguir fazer um pouso de emergência.



Um helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para acompanhar a ocorrência e estava monitorando a situação. A polícia ficou em contato com o piloto via rádio durante toda a ação.