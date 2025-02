Bahia proíbe venda e uso de serpentinas metalizadas

Bahia proíbe modelos metalizados de serpentinas, item tradicional do Carnaval , em lei estadual sancionada nesta quinta-feira (13). A medida busca garantir a segurança da população, já que elas podem provocar choques elétricos e apagões, se entrarem em contato com postes de energia. Se houver curto-circuito, há ainda risco de princípio de incêndio. Em 2024, durante o período de folia, uma das atrações do evento ficou sem energia durante uma hora, após serpentinas metálicas atingirem redes elétricas. Para não repetir o incidente, o estado deixou de permitir a fabricação, a comercialização e o uso do material.



Quem descumprir a regra estará sujeito a multa de R$ 5.000 a R$ 10.000, dependendo do porte do empreendimento e das circunstâncias da infração. A Bahia é o terceiro estado a proibir o modelo de serpentina metalizada — Pernambuco e Minas Gerais já haviam tomado decisões semelhantes, após um acidente em MG envolvendo mortes, em 2011.