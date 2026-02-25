Logo R7.com
Pacientes recebem polilaminina mesmo sem aprovação no país

Substância em teste gera expectativas, mas requer rigor científico antes do uso amplo

A polilaminina tem sido um foco de atenção recente no Brasil como potencial tratamento para lesões na medula . Embora ainda não aprovada para uso rotineiro no país, o acesso à substância é possível por meio de inclusão em estudos clínicos autorizados ou decisões judiciais.

