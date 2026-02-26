Logo R7.com
Vídeo: motorista derrapa em pista molhada e bate contra carreta em Minas Gerais

Uma pessoa ficou ferida e foi levada ao hospital; estado de saúde não foi divulgado

News das 19h|Do R7

O motorista de um caminhão perdeu o controle da direção na pista molhada e bateu na lateral de uma carreta em Congonhas, região central de Minas Gerais, nesta terça-feira (24). Nas imagens, é possível ver quando a cabine do motorista tomba para a frente. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada a um hospital, mas não teve seu estado de saúde informado.

