Vídeo: motorista derrapa em pista molhada e bate contra carreta em Minas Gerais

O motorista de um caminhão perdeu o controle da direção na pista molhada e bateu na lateral de uma carreta em Congonhas, região central de Minas Gerais , nesta terça-feira (24). Nas imagens, é possível ver quando a cabine do motorista tomba para a frente. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada a um hospital, mas não teve seu estado de saúde informado.



