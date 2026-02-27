Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Empresas têm até esta sexta (27) para enviar comprovantes aos contribuintes

Informes de rendimentos são necessários para preencher declaração

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Esta sexta (27) é o último dia para que empresas e instituições financeiras enviem os comprovantes de rendimentos referentes ao ano passado. O economista Denis Medina fala sobre o assunto.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • imposto-de-renda
  • receita-federal
  • conexao-record-news
  • economia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.