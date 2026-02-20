Nova lei permite instalar carregador individual em prédios de SP
Morador terá que usar recursos próprios, desde que tenha vaga de garagem no local
O governo de São Paulo sancionou uma lei que autoriza moradores de condomínios a instalar carregadores para veículos híbridos e elétricos em suas vagas privativas.
